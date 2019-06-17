Экс-главу ННИИТО приговорили к трем годам колонии за растрату 10 млн руб.

Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ННИИТО) Михаила Садового виновным в растрате свыше 10 млн руб. из средств федерального бюджета.

«В суде установлено, что директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л.Цивьяна» Садовой совместно с лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в декабре 2014 года — январе 2015 года издал приказ о премировании 10 сотрудников учреждения суммами от 640 тыс. до 4,1 млн руб. Условием выплаты премий являлась передача ему и его подельнику большей части выплаченных денежных средств», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что Садовой свою вину не признал, заявив, что передачи ему выписанных в виде премий денег он от сотрудников не требовал, да и самого факта подписания приказов о выплате премий не помнит. В то же время экс-директор добровольно выплатил 1,5 млн руб. ущерба, а суд наложил арест на его имущество стоимостью 8,5 млн руб.

Суд приговорил Садового к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, штрафу в размере 100 тыс. руб. и лишил права занимать руководящие должности в государственных учреждениях в течение двух лет после отбывания наказания.