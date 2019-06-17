Разработчик цифровой примерочной Texel привлек инвестиции Marks & Spencer

Российский стартап Texel, занимающийся разработкой цифровой примерочной, привлек инвестиции компании Marks & Spencer — одного из крупнейших британских ретейлеров. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК. Данная разработка появилась в акселераторе Сбербанка и 500 Startups.

Texel позволяет создавать свои аватары с помощью 3D-сканирования и при помощи мобильного приложения подбирать подходящую одежду в интернет-магазинах.

Отмечается, что благодаря данной разработке магазины смогут делать таргетированные предложения для покупателей, снижать процент возврата одежды и увеличивать чек. Так, за три месяца тестирования разработки во втором по величине ТРЦ Европы средний чек увеличился на 10%.

Первые цифровые примерочные появятся в ряде московских торговых центров в августе. Покупатели смогут создать персональные цифровые аватары, после чего система подберет одежду с оптимальным кроем и посадкой исходя из особенностей фигуры, вкусовых предпочтений и бюджета. Одежду можно будет примерить в приложении, а также получить онлайн-консультацию стилиста.