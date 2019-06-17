В Филадельфии человек погиб при стрельбе на выпускном вечере

В Филадельфии человек погиб при стрельбе на выпускном вечере

На юго-западе Филадельфии в американском штате Пенсильвания в ходе стрельбы на выпускном вечере был убит один человек, еще семь получили ранения. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на комиссара полиции.

По его словам, стрельба произошла после 22:00 (05:00 мск) 16 июня, когда на вечеринке собрались около 60 человек.

В результате огнестрельные ранения получили четыре человека в возрасте 20 лет, один из них скончался на месте. Также пострадали четверо подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Комиссар отметил, что несовершеннолетние получили ранения, не представляющие угрозу жизни, в основном — в ноги.

Полиция ведет поиски подозреваемого. В настоящий момент никто не задержан. По одной из версий, стрелявших могло быть несколько. Правоохранительные органы также пытаются установить, скрылся ли преступник на автомобиле или пешком. Отмечается, что полиция усиливает патрулирование улиц.