США не должны заниматься шантажом Германии в связи со строительством «Северного потока — 2», поскольку это противоречит отношениям между суверенными государствами. Об этом в разговоре с агентством «РИА Новости» заявил во время своего визита в Россию глава германо-российской группы Бундестага Робби Шлунд.

По его словам, суверенное государство не может позволить шантажировать себя, для разрешения всех вопросов нужен диалог. Такого же подхода нужно придерживаться в вопросе санкций.

«Германия должна иметь возможность обеспечить свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных по цене источников. Это рынок, это экономика», — сказал политик.

Говоря о санкциях, Шлунд отметил, что партия «Альтернатива для Германии», членом котором он является, всегда выступала за снятие любых ограничений. Он пояснил это тем, что жители страны «не хотят конфликтов, они хотят хорошего экономического сотрудничества, хотят узнать Россию как туристы, это то, что действительно волнует людей». В связи с этим, считает глава профильной группы Бундестага, отношения Москвы и Берлина имеют «очень больной потенциал и прекрасные перспективы».

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии до конца 2019 года.