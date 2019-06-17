Циклон оставил без электричества жителей нескольких районов Сахалина

Жители нескольких населенных пунктов на Сахалине остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Сахалинэнерго».

Отмечается, что энергетики минувшей ночью оперативно возобновили подачу электроэнергии шести населенным пунктам на юге острова. При этом, по состоянию на утро 17 июня электроснабжение частично повреждено в городе Корсаков, в селах Охотское Корсаковского района, Стародубское и Взморье Долинского района, а также планировочного района «Новоалександровск» Южно-Сахалинска.

Причиной отключения электроснабжения послужил циклон, сопровождающийся дождем и ветром. В результате произошло 16 отключений линий электропередачи напряжением 6-10 кВ. Специалисты рассчитывают восстановить подачу электроэнергии в полном объеме к 17:00 часам по местному времени (09:00 мск).

Как пишет «РИА Новости», из-за циклона, пришедшего на остров в выходные, была закрыта паромная переправа Холмск — Ванино, соединяющая остров с материком.