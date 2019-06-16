Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота

Авиакомпания «Россия» проведет проверку процедур обслуживания рейсов из Хабаровска после сообщений о пропаже кота. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«На основании сообщений в социальных сетях и публикаций в ряде СМИ авиакомпания «Россия» по собственной инициативе проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска», — сказали в пресс-службе.

В авиакомпании добавили, что потерявшая кота пассажирка рейса Хабаровск — Москва не сообщала о пропаже. При этом в авиакомпании добавили, что обслуживанием рейсов, а также багажа пассажиров занимается аэропорт. О пропаже кота заявила пассажирка рейса SU6298 Хабаровск — Москва, который прилетел в Шереметьево.

Ранее в июне Хабаровское отделение газеты «Аргументы и факты» писало, что 29 мая на авиарейсе, следовавшем в Москву, потерялся кот. По правилам перевозок, он летел в багажном отделении. Очевидец рассказала, что по прибытии хозяевам кота отдали пустую переноску. Газета отмечала, что авиакомпания не ответила на обращения о пропаже.