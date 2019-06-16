Во Франции сгорел погреб с коньяком вместимостью 250 тыс. литров

Во Франции сгорел погреб с коньяком вместимостью 250 тыс. литров

Во французском департаменте Шаранта загорелся погреб с коньяком вместимостью 250 тыс. л. Об этом AFP рассказал представитель местной пожарной службы Давид Барден, передает BFM TV.

Пожар начался накануне днем, 15 июня, в коммуне Бень-Сент-Радгоонд в округе Коньяк. В результате никто не пострадал. Спасатели ликвидировали возгорание к ночи.

«Огонь охватил панели солнечных батарей и распространился на винный погреб площадью 200 кв. м, двухквартирный дом и фермерский сарай», — сказал Барден.

Он отметил, что общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Барден добавил, что не знает, какой объем алкоголя находился в погребе.

Представитель пожарной службы рассказал, что спасателям удалось спасти расположенный рядом ликеро-водочный завод с 35 тыс. л алкоголя, а также 12 сельскохозяйственных машин. Отмечается, что пожарные должны были наблюдать за местом возгорания всю ночь, так как из подвала вытекал алкоголь.