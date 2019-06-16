СМИ показали видео с новейшим зенитным комплексом «Сосна»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, в котором показана новейшая управляемая зенитно-ракетная система (ЗРС) «Сосна». Систему можно будет увидеть на международном форуме «Армия-2019».

Комплекс разрабатывает «КБточмаш имени Нудельмана». Он предназначен для отражения атак самолетов и вертолетов, а также уничтожения крылатых и управляемых авиационных ракет и беспилотников. Ракеты системы наводятся с помощью лазера. По словам разработчиков, оптико-электронная система управления ЗРС «Сосна» является «практически всепогодной и всесуточной».

Заместитель технического директора «КБточмаш имени Нудельмана» Владимир Уклеев отметил, что главной особенностью ЗРС является то, что он «радиомолчащий». В связи с этим противник не может обнаружить систему, пояснил он.