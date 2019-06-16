Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Умер сессионный барабанщик «Машины времени» и музыкант «Окрестра Креольского Танго» Сергей Остроумов. Ему было 53 года

Фото: Группа «Машины Времени» / Facebook

Умер постоянный сессионный барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер группы Андрей Макаревич.

«Умер Сережа Остроумов», — сказал он, не уточнив подробностей.

Умер Остроумов

На странице «Машины времени» в Instagram также рассказали о смерти музыканта. «Сегодня рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли», — говорится в сообщении.

Остроумов родился 4 июля 1965 года в Альметьевске. Он закончил эстрадно-джазовое отделение Уфимского училища искусств. В 1992 году он стал участником квартета Андрея Кондакова и Андрея Рябова, с которым выступал на фестивалях. С этого же времени проживал в Голландии, но вернулся в Россию в 1996 году.