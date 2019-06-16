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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
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Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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На бирже в Лондоне трейдерам ввели запрет на традицию выпивать

Лондонская биржа металлов (LME) решила запретить употребление алкоголя в рабочее время трейдерам, участвующим в живых торгах. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, употреблять алкоголь в рабочее время не смогут трейдеры, которые устанавливают мировые бенчмарки на медь, никель, алюминий. За нарушение требований им могут выписать штраф или отстранить от участия в торгах.

О новых правилах сотрудников биржи проинформировали еще 13 июня. В торгах на Финсбери-сквер в Лондоне, уточняет Financial Times, принимают участие 120 человек.

Газета отмечает, что за 142 года существования биржи ее трейдеры ввели традицию затяжных алкогольных бранчей. Глава британской партии Brexit Найджел Фараж, пишет Financial Times, описывал, как проходили такие обеды, в которых он участвовал как биржевый трейдер до перехода в политику. По его словам, в течение часа участники бранча могли выпить половину еженедельной рекомендуемой дозы алкоголя.

Теги: Лондон, металлы, трейдеры
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