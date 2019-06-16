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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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В Cаратове мужчина погиб от ножевого ранения в драке с группой девушек

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Саратова, которую заподозрили в причинении смертельного ножевого ранения мужчине из-за замечания о брошенном в магазине мусоре. Об этом сообщает управление СК по области.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 15 июня. Круглосуточный магазин посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку из-под сигарет. 27-летний мужчина сделал ей замечание, а после завязавшейся словесной ссоры облил одну из девушек пивом.

На улице конфликт продолжился. В сообщении говорится, что «агрессивные девушки стали наносить молодому человеку удары, <…> мужчина продолжал выяснять с ними отношения». Одна из девушек ударила его ножом в область спины. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, но он умер в результате ранения с повреждением легкого, установило судебно-медицинское исследование.

Как сообщает СК, участниц потасовки задержали сотрудники Росгвардии. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Теги: Следственный комитет, Саратов, драка
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