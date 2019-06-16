Неизвестный проник в офис конгрессмена в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина проник в офис члена Палаты представителей США Александрии Окасио-Кортес в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC. Его задержала полиция.

Инцидент произошел днем 15 июня. В этот момент в офисе не было кого-либо из служащих. Сама конгрессмен сейчас находится в Вашингтоне.

Служба безопасности оповестила о произошедшем полицию Нью-Йорка. Когда сотрудники ведомства прибыли на место, 27-летний мужчина распылил пену из огнетушителя, а затем попытался спрятаться в подсобном помещении.

CBS отмечает, что молодой человек во время задержания не делал каких-либо негативных заявлений о политической деятельности Окасио-Кортес. По предварительным данным, он страдает психическими расстройствами. Мужчину направили в больницу для обследования.

29-летняя Александрия Окасио-Кортес — самая молодая женщина в истории нижней палаты Конгресса США. В ноябре прошлого года СМИ называли ее главной звездой кампании Демократической партии перед промежуточными выборами.

