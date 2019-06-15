Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России опубликовало видеозапись последствий жесткой посадки пассажирского самолета в Краснодаре, летевшего из Москвы Запись размещена на сайте ведомства.

https://www.instagram.com/p/ByuWslCgXjb/

По версии следствия, инцидент произошел ночью 15 июня. Установлено, что Boeing 737-800 авиакомпании S7 не смог приземлиться с первой попытки и при заходе на второй круг задел хвостовой частью взлетную полосу.

На борту воздушного судна находились 175 человек, никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка для выяснения причин случившегося.