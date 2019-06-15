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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России опубликовало видеозапись последствий жесткой посадки пассажирского самолета в Краснодаре, летевшего из Москвы Запись размещена на сайте ведомства.

https://www.instagram.com/p/ByuWslCgXjb/

По версии следствия, инцидент произошел ночью 15 июня. Установлено, что Boeing 737-800 авиакомпании S7 не смог приземлиться с первой попытки и при заходе на второй круг задел хвостовой частью взлетную полосу.

На борту воздушного судна находились 175 человек, никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка для выяснения причин случившегося.

Теги: Краснодар, жесткая посадка, пассажирский самолет, Boeing, видео
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