Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse

Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse

Московское метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта рок-группы Muse. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Сегодня в 19:00 в спортивном комплексе «Лужники» состоится концерт рок-группы Muse. До спорткомплекса удобнее добираться через станции московского метро «Спортивная», «Воробьевы горы» и МЦК «Лужники», — говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».

Также пассажирам рекомендовали заранее покупать билеты в метро в обратную сторону. «Это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия», — пояснили в столичной подземке.

Muse — одна из самых популярных британских рок-групп современности. За свою историю группа выпустила восемь альбомов. Последний студийный альбом Simulation Theory вышел осенью прошлого года. Его группа представит на концерте в СК «Лужники».