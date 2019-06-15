Общество , 16:53
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Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье
Ребенок пострадал на соревнованиях по картингу в Подмосковье. Пострадавший получил 40% ожогов тела, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Скорая в течение 6 минут приехала и оказала помощь. Мальчик в Пушкинской больнице. Он в реанимации, состояние тяжелое», — сообщили в пресс-службе.
По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел на трассе в селе Братовщина Пушкинского района во время детских соревнований на гоночных автомобилях. Отмечается, что ребенок не справился с управлением, его машина перевернулась, и начался пожар.