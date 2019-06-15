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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Создатель Pokemon Go подал иск против мошенничающих в игре хакеров

Компания Niantic, производитель игры Pokemon Go, в которой пользователи соревнуются в ловле покемонов — персонажей одноименного японского сериала, — подала в суд на «ассоциацию хакеров» Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать в игре. Об этом сообщает Businness Insider со ссылкой на текст иска.

Согласно заявлению, Global++ выпустили неофициальные версии-дериваты от приложений Niantic для игр Pokémon Go and Ingress — PokeGo++ and Ingress++, соответственно. Они позволяли пользователям получать преимущество в играх, не выполняя при этом стандартные действия для продвижения по уровням. Например, пользователи могли точно знать, где именно ловить монстров, за которых начисляются баллы в игре вместо того, чтобы случайно обнаружить их поблизости.

По мнению Niantic, лидером «ассоциации хакеров», как называет компания Global++, является Райн Хант, известный как ElliotRobot. Туда также входит Ален Нандар (его псевдоним iOS n00b), который, в частности, продвигает разработки организации на канале в Youtube. Другие 20 участников Global++ в заявлении не раскрываются.

Помимо мошенничества Niantic предъявила разработчикам обвинения в покушении на интеллектуальную собственность.В компании считают, что подобные приложения снижают мотивацию пользователей и отворачивают их от игр Niantic. По данным Niantic, Global++ продала подписки на другие приложения, помогающие мошенничать, от 100 до 1000 пользователей.

Компания требует, чтобы организация и ее участники немедленно прекратили поддержку и распространение своих приложений, а также перестали воссоздавать коды их игр.

Как отмечает Business Insider, заявление Niantic появилось в связи с сообщением о том, что Global++ разработало приложение для мошенничества в их новой игре по миру Гарри Поттера — Potter++. Оригинальную игру Harry Potter: Wizards Unite компания планирует скоро выпустить. С апреля она проходит бета-тестирование в Новой Зеландии и Австралии.

Pokemon Go появилась в 2016 году и стала очень популярна в мире, а также в России. Приложение использует геоданные пользователей, которые с помощью технологий виртуальной реальности ловят покемонов, получают за них баллы и продвижение в игре.

Теги: Pokemon Go, мошенничество
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