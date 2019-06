Создатель Pokemon Go подал иск против мошенничающих в игре хакеров

Компания Niantic, производитель игры Pokemon Go, в которой пользователи соревнуются в ловле покемонов — персонажей одноименного японского сериала, — подала в суд на «ассоциацию хакеров» Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать в игре. Об этом сообщает Businness Insider со ссылкой на текст иска.

Согласно заявлению, Global++ выпустили неофициальные версии-дериваты от приложений Niantic для игр Pokémon Go and Ingress — PokeGo++ and Ingress++, соответственно. Они позволяли пользователям получать преимущество в играх, не выполняя при этом стандартные действия для продвижения по уровням. Например, пользователи могли точно знать, где именно ловить монстров, за которых начисляются баллы в игре вместо того, чтобы случайно обнаружить их поблизости.

По мнению Niantic, лидером «ассоциации хакеров», как называет компания Global++, является Райн Хант, известный как ElliotRobot. Туда также входит Ален Нандар (его псевдоним iOS n00b), который, в частности, продвигает разработки организации на канале в Youtube. Другие 20 участников Global++ в заявлении не раскрываются.

Помимо мошенничества Niantic предъявила разработчикам обвинения в покушении на интеллектуальную собственность.В компании считают, что подобные приложения снижают мотивацию пользователей и отворачивают их от игр Niantic. По данным Niantic, Global++ продала подписки на другие приложения, помогающие мошенничать, от 100 до 1000 пользователей.

Компания требует, чтобы организация и ее участники немедленно прекратили поддержку и распространение своих приложений, а также перестали воссоздавать коды их игр.