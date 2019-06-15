В сербском городе Панчево начались международные учения «Славянское братство — 2019», в которых принимают участие военнослужащие из России, Белоруссии и Сербии, сообщается на сайте Минобороны.

Маневры проходят с 14 по 27 июня, в них примут участие около 600 человек. От России в маневрах задействованы порядка 200 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии. Они прибыли на аэродром Батайница под Белградом со штатной техникой. От Сербии участвуют около 300 военнослужащих, а от Белоруссии — до 60.

Как сообщает Минобороны, в ходе маневров десантники отработают подготовку и применение коалиционной тактической группы при выполнении контртеррористических задач с привлечением более 50 единиц военной техники.

В прошлом году учения «Славянское братство» проходили на полигоне Раевский в Краснодарском крае, в мероприятиях участвовали около 1 тыс. военнослужащих из трех стран, порядка 150 единиц военной техники и 10 вертолетов армейской авиации армии ВВС и ПВО ЮВО. В 2017-м маневры состоялись на белорусском полигоне «Брестский».