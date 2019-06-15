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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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В Сербии стартовали учения «Славянское братство — 2019»

В сербском городе Панчево начались международные учения «Славянское братство — 2019», в которых принимают участие военнослужащие из России, Белоруссии и Сербии, сообщается на сайте Минобороны.

Маневры проходят с 14 по 27 июня, в них примут участие около 600 человек. От России в маневрах задействованы порядка 200 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии. Они прибыли на аэродром Батайница под Белградом со штатной техникой. От Сербии участвуют около 300 военнослужащих, а от Белоруссии — до 60.

Как сообщает Минобороны, в ходе маневров десантники отработают подготовку и применение коалиционной тактической группы при выполнении контртеррористических задач с привлечением более 50 единиц военной техники.

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Россия, Белоруссия и Сербия отработают совместную борьбу с террористами

В прошлом году учения «Славянское братство» проходили на полигоне Раевский в Краснодарском крае, в мероприятиях участвовали около 1 тыс. военнослужащих из трех стран, порядка 150 единиц военной техники и 10 вертолетов армейской авиации армии ВВС и ПВО ЮВО. В 2017-м маневры состоялись на белорусском полигоне «Брестский».

Теги: Сербия, учения
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