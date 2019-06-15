Японский эсминец вошел в акваторию залива Петра Великого

Эскадронный миноносец Морских сил самообороны Японии «Судзунами» покинул бухту Золотой рог во Владивостоке и вошел в акваторию залива Петра Великого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ).

Эсминец проведет совместно с кораблями ВМФ России учения по поиску и спасению на море «Сарекс-2019».

Миноносец прибыл во Владивосток 10 июня. Японские моряки встретились с командующим ТОФ адмиралом Сергеем Авакянцем и посетили исторические и памятные места города. Помимо этого, они провели спортивные встречи с российскими моряками, сообщает пресс-служба.

Как рассказал командир эсминца, капитан II ранга Цуеси Сато, корабль построило предприятие Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Его длина составляет 150 м, а водоизмещение — более 4,5 тыс. т. Эсминец способен развивать скорость до 30 узлов, он ракетами SSM-1B, каждая из которых стреляет на расстояние до 150 км.