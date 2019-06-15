Японский эсминец вошел в акваторию залива Петра Великого

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,38 -0,20 EUR Бирж. 72,18 -0,64 Brent 62,06 +0,85% USD Нал. 65,00 62,75 EUR Нал. 73,03 71,08 USD ЦБ 64,43 -0,20 EUR ЦБ 72,70 -0,31 EUR/USD 1,1206 -0,0066 BTC/USD Бирж. 8 658,30 -26,40 IMOEX 2 739,28 -0,69% RTSI 1 341,05 -0,44% DJIA 26 089,61 -0,07% Nasdaq 7 796,66 -0,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 64,43 (-0,2) Quote, 14 июн, 13:29
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 72,7 (-0,31) Quote, 14 июн, 13:29
Медведчук заявил о схожести риторики Порошенко и Зеленского Политика, 05:40 Власти назвали число участников схода после драки с цыганами под Пензой Общество, 05:24 Японский эсминец вошел в акваторию залива Петра Великого Политика, 05:10 Белый дом обнародовал доходы Иванки Трамп в 2018 году Политика, 04:54 Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в Синьцзян Политика, 04:28 Появилось видео поздравления Трампа с днем рождения в Белом доме Политика, 04:09 Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому Политика, 03:43 Власти организуют похороны погибшего после массовой драки под Пензой Общество, 03:12 Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Общество, 03:03 Порошенко завил о появлении в Крыму украинского трезубца раньше триколора Политика, 02:48 Зеленский заявил о скором освобождении украинских моряков Политика, 02:20 Автомобиль упал в реку с Новодевичьей набережной в Москве Общество, 01:52 Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20% Общество, 01:36 Оштрафованный в Крыму за браконьерство капитан судна вернулся на Украину Общество, 01:36
Политика ,  
0 
Японский эсминец вошел в акваторию залива Петра Великого

Эскадронный миноносец Морских сил самообороны Японии «Судзунами» покинул бухту Золотой рог во Владивостоке и вошел в акваторию залива Петра Великого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ).

Эсминец проведет совместно с кораблями ВМФ России учения по поиску и спасению на море «Сарекс-2019».

Миноносец прибыл во Владивосток 10 июня. Японские моряки встретились с командующим ТОФ адмиралом Сергеем Авакянцем и посетили исторические и памятные места города. Помимо этого, они провели спортивные встречи с российскими моряками, сообщает пресс-служба.

Как рассказал командир эсминца, капитан II ранга Цуеси Сато, корабль построило предприятие Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Его длина составляет 150 м, а водоизмещение — более 4,5 тыс. т. Эсминец способен развивать скорость до 30 узлов, он ракетами SSM-1B, каждая из которых стреляет на расстояние до 150 км.

Теги: Япония, эсминец, учения
Материалы по теме
США направили эсминец к месту подрыва двух танкеров в Оманском заливе
Политика
В Североморске при разделке загорелся списанный эсминец
Общество
СМИ узнали о прибытии двух эсминцев США в Персидский залив
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter