Политика , 04:09
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Появилось видео поздравления Трампа с днем рождения в Белом доме
Сотрудники Белого дома поздравили президента США Дональда Трампа с днем рождения и спели ему песню Happy Birthday to You. Видеозапись поздравления опубликовал в своем Twitter журналист ABC Дэн Линден.
Песня была исполнена, когда американский лидер вышел из дверей Белого дома, чтобы выступить перед собравшимися в Розовом саду сотрудниками администрации и представителями малого бизнеса на тему о медицинском страховании, отмечает The Hill.
Президент США поблагодарил присутствующих и перешел к своему выступлению.