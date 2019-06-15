Появилось видео поздравления Трампа с днем рождения в Белом доме

Появилось видео поздравления Трампа с днем рождения в Белом доме

Сотрудники Белого дома поздравили президента США Дональда Трампа с днем рождения и спели ему песню Happy Birthday to You. Видеозапись поздравления опубликовал в своем Twitter журналист ABC Дэн Линден.

Песня была исполнена, когда американский лидер вышел из дверей Белого дома, чтобы выступить перед собравшимися в Розовом саду сотрудниками администрации и представителями малого бизнеса на тему о медицинском страховании, отмечает The Hill.

Президент США поблагодарил присутствующих и перешел к своему выступлению.