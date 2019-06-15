Город в Техасе объявил себя «убежищем для нерожденных»

Город в Техасе объявил себя «убежищем для нерожденных»

Власти города Васком на востоке Техаса одобрили резолюцию, которая признает недействительным решение Верховного суда от 1937 года, закрепляющее за женщинами на всей территории США право на аборт. Как сообщает Reuters, городской совет, состоящий полностью из мужчин, объявил Васком «убежищем для нерожденных».

Совет запретил аборты на территории города, за исключением случаев изнасилования, инцеста или серьезной угрозы для жизни матери, передает Би-би-си.

Отмечается, что в Васкоме нет клиник, где предоставляют услуги по прерыванию беременности, но совет счел запрет «необходимой профилактической мерой».

Васком стал первым городом в Техасе, принявшим подобное постановление. Мэр и прокурор города предупредили совет перед голосованием, что это решение противоречит конституции.

Право на аборт закреплено в США федеральным законом после вердикта Верховного суда по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, голосование городского совета стало протестом против этого решения.