МВД Чечни начало проверку из-за видео со стреляющей девушкой

МВД по Чеченской республике начало проверку после того, как в социальных сетях распространилось видео со стреляющей девушкой, одетой в форму полиции. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в Instagram.

По предварительным данным, видео было записано на территории Чечни. Глава республиканского управления МВД Руслан Алханов поручил по итогам проверки привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, причастных к произошедшему.

В отношении героини ролика будут приняты меры «в соответствии с действующим законодательством». Речь идет о жительнице республики Северная Осетия-Алания, сообщает ведомство. «Комсомольская правда» уточняет, что это «известная на Кавказе блогерша» Малика Джикаева.