В Грузии автомобиль с туристами упал в ущелье

В Грузии автомобиль с туристами упал в ущелье

На северо-востоке Грузии, в регионе Тушети, произошло ДТП. Автомобиль с туристами упал с дороги, сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на вице-мэра Ахмета Важи Наскидашвили.

Чиновник подтвердил, что в результате ДТП есть жертвы. В МВД Грузии уточнили, что инцидент произошел на 18-м км дороги Пшавели — Омало. В результате аварии один человек погиб и один получил ранения. Погибший — гражданин Грузии. Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии заявили РБК, что не располагают информацией по данному поводу.

В 2018 году Грузия заняла третье место по числу происшествий с российскими туристами в рейтинге Российского союза туриндустрии. Лидером рейтинга стала сама Россия, на втором месте — Таиланд.