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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
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Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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Страны ШОС выступили против вмешательства в дела других государств

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму. Соответствующий документ опубликован на сайте ШОС.

При этом страны — участники организации по-прежнему считают важным усилить меры по противодействию терроризму, выявлению и устранению факторов, способствующих ему.

Лидеры государств ШОС также договорились противодействовать применению информационных технологий в целях подрыва безопасности и пресекать пропаганду идей терроризма, сепаратизма и экстремизма.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что приоритетным направлением работы ШОС остается борьба с терроризмом и экстремизмом, передает «РИА Новости». По его словам, необходимо блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика.

Теги: декларация, борьба с терроризмом, Владимир Путин
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