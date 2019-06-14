Страны ШОС выступили против вмешательства в дела других государств

Страны ШОС выступили против вмешательства в дела других государств

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму. Соответствующий документ опубликован на сайте ШОС.

При этом страны — участники организации по-прежнему считают важным усилить меры по противодействию терроризму, выявлению и устранению факторов, способствующих ему.

Лидеры государств ШОС также договорились противодействовать применению информационных технологий в целях подрыва безопасности и пресекать пропаганду идей терроризма, сепаратизма и экстремизма.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что приоритетным направлением работы ШОС остается борьба с терроризмом и экстремизмом, передает «РИА Новости». По его словам, необходимо блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика.