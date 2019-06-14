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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
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Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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Путин оценил последствия выхода США из иранской «ядерной сделки»

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) грозит подорвать режим нераспространения ядерного оружия. Об этом, как передает ТАСС, заявил российский президент Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке.

Путин отметил, что Россия, в качестве председателя ШОС будет добиваться, чтобы все участники СВПД выполняли взятые на себя обязательства (помимо России и — ранее — США, это Иран, Китай, Великобритания и Франция).

Особо российский президент предупредил об угрозе, которую создают действия США, прекративших исполнение СВПД и введших новые санкции против Ирана. «Выход США из СВПД — а он [этот план], напомню, был единогласно утвержден Советом Безопасности ООН в 2015 году — не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия», — заявил Путин.

Мнение
Андрей Баклицкий Надежда Тегерана: почему рано хоронить ядерную сделку

СВПД («ядерную сделку») подписали в 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия и ЕС. Документ предусматривал, что Тегеран избавляется от большей части запасов обогащенного урана, допускает инспекторов МАГАТЭ на все свои объекты и идет на другие уступки в обмен на снятие со страны санкций. Иран мог обогащать уран до уровня не более 3,67%, для использования в сфере мирного атома.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из этой сделки и восстанавливают действие санкций. Другие страны заявили о приверженности соглашению.

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