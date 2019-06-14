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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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К тушению загоревшегося стройрынка в Улан-Удэ привлекли пожарный поезд

В Улан-Удэ загорелся строительный рынок на проспекте Автомобилистов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. По словам представителя ведомства, при пожаре никто не пострадал.

«Общая площадь возгорания — 1,5 тыс. квадратных метров. Это территория строительного рынка. Там [горят] четыре здания: СТО, магазин строительных материалов и два административных», — рассказал собеседник РБК.

По его словам, к тушению пожара привлечен пожарный поезд. В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

Теги: новости РБК, Улан-Удэ, Пожар, строительный рынок
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