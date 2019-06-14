К тушению загоревшегося стройрынка в Улан-Удэ привлекли пожарный поезд

К тушению загоревшегося стройрынка в Улан-Удэ привлекли пожарный поезд

В Улан-Удэ загорелся строительный рынок на проспекте Автомобилистов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. По словам представителя ведомства, при пожаре никто не пострадал.

«Общая площадь возгорания — 1,5 тыс. квадратных метров. Это территория строительного рынка. Там [горят] четыре здания: СТО, магазин строительных материалов и два административных», — рассказал собеседник РБК.

По его словам, к тушению пожара привлечен пожарный поезд. В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.