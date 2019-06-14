В Екатеринбурге завели уголовное дело после осквернения памятника Ельцину

Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, осквернившего памятник Борису Ельцину, заявил РБК глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«[Возбуждено дело] по ч.1 ст. 214 УК «Вандализм». Он был в нетрезвом виде, полицейские доставляли его на освидетельствование. 1959 года рождения, он местный житель. Избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — пояснил Горелых. По этой статье вандалу грозит наказание в виде штрафа до 40 тыс. руб., исправительных работ или арест на срок до трех лет.

Как уточняет Znak.com, инцидент произошел 9 июня. Нападению подвергся памятник первому президенту России, стоящий перед входом в «Ельцин-центр». На нем появился нарисованный красной краской рисунок.