Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Эдит Гонсалес (Фото: Brad Barket / EPA / ТАСС)

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни. Об этом сообщает Hola!.

Она скончалась в больнице Анхелес Интерломас в Мехико, 13 июня. Причина смерти пока неизвестна достоверно, однако последние три года она боролась с раком яичников. О своем диагнозе она рассказала в 2016 году в Instagram.

Актриса родилась в 1964 году в Монтеррее. С детства она принимала участие в телесъемках. Широкую известность она получила после съемок мыльной оперы «Богатые тоже плачут» в 1979 году в роли Марисабель Сальватьерра. Позднее она принимала участие в съемках сериала «Дикая роза» (1987).

В день смерти, 13 июня, в ее Instagram была опубликована последняя фотография.

https://www.instagram.com/p/Byp_uh9njwW/?utm_source=ig_embed