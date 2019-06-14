Порошенко заявил о готовности помочь Зеленскому с зарубежными визитами

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил о том, что он готов помочь новому главе государства Владимиру Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными.

«Все, что я смогу сделать, я сделаю, чтобы и визит в Париж, и визит в Берлин были успешными», — сказал он.

По его словам, первые месяцы работы президента являются «медовым периодом», когда все зарубежные политики с ним знакомятся. Затем, как считает Порошенко, наладить какой-то диалог с другими странами будет сложнее.

Экс-президент сказал, что готов помогать Зеленскому правильно воспользоваться этим временем, а также выполнить задание по имплементации европейской интеграции Украины.

Порошенко пояснил, что подобные действия с его стороны не являются работой на президента Зеленского или на него самого. «Это работа на Украину», — заключил он.