Политика , 02:21
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В Средиземное море вошли два идущих в Сирию десантных корабля ВМФ России
В воды Средиземного моря вошли два корабля Военно-морского флота (ВМФ) России, которые направляются в сирийский порт Тартус. Это следует из данных ресурса Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через пролив Босфор.
На опубликованных фотография видно, как через пролив идут большой десантный корабль проекта 775/II «Цезарь Куников», а также большой десантный корабль проекта 775/III «Азов».
По данным ресурса, они следуют в Тартус, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ России.
При этом Bosphorus Observer отмечает, что судя по осадке кораблей, они шли сильно нагруженными.