В Средиземное море вошли два идущих в Сирию десантных корабля ВМФ России

В Средиземное море вошли два идущих в Сирию десантных корабля ВМФ России

В воды Средиземного моря вошли два корабля Военно-морского флота (ВМФ) России, которые направляются в сирийский порт Тартус. Это следует из данных ресурса Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через пролив Босфор.

На опубликованных фотография видно, как через пролив идут большой десантный корабль проекта 775/II «Цезарь Куников», а также большой десантный корабль проекта 775/III «Азов».

По данным ресурса, они следуют в Тартус, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ России.

При этом Bosphorus Observer отмечает, что судя по осадке кораблей, они шли сильно нагруженными.