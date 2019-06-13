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В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало

Сотрудники Национальной библиотеки Мексики обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало, сообщается на сайте правительства страны.

Голос звучит в радиопрограмме El Bachiller, посвященной ее мужу — художнику Диего Ривере. Запись была сделана в период с 1953 по 1954 год.

Голос, который звучит в программе, соответствует описанию, сделанному французским фотографом Жизель Фройнд, которая знала художницу. Она утверждала, что голос Кало «мелодичный и теплый».

Фрида Кало — мексиканская художница-экспрессионистка. Наиболее часто она писала автопортреты. Среди ее картин «Автопортрет с посвящением Льву Троцкому», «Женщины в искусстве», «Две Фриды», «Автопортрет с терновым венцом».

В 2016 году ее картина «Девушка с ожерельем», которая до этого не выставлялась на публике, была продана на аукционе Sotheby's за $1,8 млн. Эксперты узнали о существовании полотна по фотографии Лолы Альварес Браво, которая фотографировала работы художницы.

Теги: запись, Голос, Мексика
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