Коллега сообщила о коме экс-ведущего MTV Рольника

Бывший ведущий MTV Russia Михаил Рольник находится в искусственной коме, заявила РБК экс-ведущая телеканала Ася Калясина.

«В данный момент Михаил Рольник находится в Боткинской больнице, он в искусственной коме, более точную информацию я пока жду», — сказала она.

По данным РЕН ТВ, Рольник находится в медучреждении с 8 июня. Его туда доставили в бессознательном состоянии.

Ранее о госпитализации Рольника сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, скорую помощь экс-ведущему вызвали прохожие, увидевшие мужчину, лежавшего без сознания на детской площадке. В крови Рольника обнаружили 4,2 промилле алкоголя (эквивалент нескольких бутылок водки, выпитых залпом).

Михаил Рольник вел на MTV программы «12 злобных зрителей» и «Shit-парад». После ухода с MTV Рольник практически не появлялся на экранах.