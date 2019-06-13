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Broadcom Limited $370 (+32,14%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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В Новосибирской области школьница погибла от удара молнии
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Девушка погибла от удара молнии в Колыванском районе Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления.

«В послеобеденное время 17-летняя девушка шла по дороге в селе Новотырышкино, в этот момент в нее ударила молния», — сообщили в пресс-службе, добавив, что от травм она скончалась. Следователи начали проверку.

Портал NGS.RU со ссылкой на главное управление МВД по Новосибирской области отмечает, что на место происшествия также выехали сотрудники полиции. Они проверяют обстоятельства случившегося. По предварительным данным, информация о несчастном случае поступила в 14:50 по местному времени (10:50 мск). Девушка возвращалась из школы домой.

Директор Новотырышкинской школы Елена Черепова рассказала порталу, что школьница была на консультации по химии, экзамен по которому она не сдала.

ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждает, что днем 13 и ночью 14 июня в регионе ожидаются дожди, местами грозы, а также град и порывы ветра до 19–24 м/c.

Теги: Новосибирская область, молния
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