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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,38%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+31,79%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Экс-главу канцелярии премьера Польши осудили по делу о гибели Качиньского

Суд в Польше признал бывшего руководителя Канцелярии премьер-министра страны Томаша Арабского виновным в том, что он, вопреки своим обязанностям, не принял мер для обеспечения безопасности визита президента Польши Леха Качиньского в Смоленск 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает «Радио Польша».

«Он [Арабский] разрешил пользоваться специальным воздушным транспортом, зная, что в Смоленске нет аэропорта, где может быть совершена посадка, что вызвало реальную опасность», — отметил судья.

По решению суда Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Секретарь канцелярии премьер-министра Моника Б. по тому же делу приговорена к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой на год, остальных обвиняемых суд оправдал.

Обвинение против Арабского и других чиновников было выдвинуто в 2016 году. Адвокат Арабского заявлял, что в обязанности его подзащитного не входили ни выбор места приземления, ни проверка состояния аэропорта.

Самолет Ту-154М, на котором летели президент Польши Лех Качиньский, его супруга, представители высшего командования и политических партий, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. В результате погибли 96 человек. В отчете Межгосударственного авиационного комитета говорится, что причиной крушения президентского Ту-154М стали неправильные действия экипажа.

Теги: Польша, Самолет
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