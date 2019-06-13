Экс-главу канцелярии премьера Польши осудили по делу о гибели Качиньского

Суд в Польше признал бывшего руководителя Канцелярии премьер-министра страны Томаша Арабского виновным в том, что он, вопреки своим обязанностям, не принял мер для обеспечения безопасности визита президента Польши Леха Качиньского в Смоленск 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает «Радио Польша».

«Он [Арабский] разрешил пользоваться специальным воздушным транспортом, зная, что в Смоленске нет аэропорта, где может быть совершена посадка, что вызвало реальную опасность», — отметил судья.

По решению суда Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Секретарь канцелярии премьер-министра Моника Б. по тому же делу приговорена к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой на год, остальных обвиняемых суд оправдал.

Обвинение против Арабского и других чиновников было выдвинуто в 2016 году. Адвокат Арабского заявлял, что в обязанности его подзащитного не входили ни выбор места приземления, ни проверка состояния аэропорта.

Самолет Ту-154М, на котором летели президент Польши Лех Качиньский, его супруга, представители высшего командования и политических партий, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. В результате погибли 96 человек. В отчете Межгосударственного авиационного комитета говорится, что причиной крушения президентского Ту-154М стали неправильные действия экипажа.