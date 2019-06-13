Больница в Екатеринбурге выплатит более 1 млн руб. ослепшей пациентке

Больницу в Екатеринбурге обязали выплатить пациентке свыше 1 млн руб. за неудачную операцию, в результате которой она ослепла на один глаз. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Речь идет о компенсации морального вреда на сумму 1 млн руб., материальном ущербе на 15,7 тыс. рубля и расходах на оплату услуг адвоката стоимостью 5 тыс. руб. Ответчик не согласился с данным решением и подал апелляционную жалобу, однако суд оставил ее без удовлетворения.

В июле 2017 года жительница Красноуфимска была госпитализирована в глазное отделение Свердловской областной клинической больницы № 1. Женщине некачественно провели операцию по замене хрусталика левого глаза. В результате кровотечения хрусталик встал неправильно и глаз перестал видеть.

В августе того же года была сделана вторая операция, произошла геморрагическая отслойка сосудистой оболочки глаза. Через десять дней женщина вновь оказалась в операционной, но восстановить зрение не удалось.

В ходе проверки больницы специалистами фонда ОМС были найдены дефекты в документации. Кроме того, отсутствовал этапный эпикриз за весь период пребывания больного в стационаре, не был проведен консилиум врачей.