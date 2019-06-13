В Индии от острого энцефалита умерли более 50 детей

В Индии от острого энцефалита умерли более 50 детей

За последние десять дней в северных районах Индии умерли более 50 детей с синдромом острого энцефалита, сообщает India TV News. Подобные случаи были зарегистрированы в городе Музаффарпур в штате Бихар.

По словам министра здравоохранения Санджая Кумара, у большинства из зараженных зафиксировали гипогликемию (снижения уровня глюкозы в крови).

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на данные медицинских служб страны, причиной заболеваний могли стать токсины, содержащиеся в плодах личи. Издание сообщает, что в реанимации с жалобами на аналогичные симптомы находятся еще 40 детей.

Местный департамент здравоохранения выпустил рекомендации по уходу за детьми в жару, когда температура воздуха превышает + 40 градусов.

Daily Mail отмечает, что вспышки заболевания в Музаффарпуре и соседних городах фиксируют ежегодно с 1995 года, как правило, они совпадают с сезоном личи.