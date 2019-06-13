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Broadcom Limited $370 (+30,83%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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В Москве из-за концерта Kiss перекроют улицы у стадиона «Динамо»

Вечером 13 июня в Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта группы Kiss на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена»). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Если вам в вечерний час пик на север, планируйте маршруты заранее, желательно в объезд», — заявили в ведомстве.

На сайте столичной мэрии уточняется, что с 17:00 до 19:00 и с 21:30 до 23:00 перекроют участки Театральной аллеи и Милицейского переулка. Помимо этого, движение ограничат по крайней правой полосе на участке Ленинградского проспекта от съезда на Московскую аллею до пересечения с Театральной аллеей.

В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» предупредили, что на время проведения концерта в районе станции метро «Динамо» также поменяется схема движения наземного транспорта. Изменения коснутся автобусов «т29», №22, 110, 84, 84к, 105, 105к, 348 и троллейбуса №42, передает агентство «Москва».

Вечером 13 июня на «ВТБ Арене» пройдет концерт Kiss. Американская рок-группа была основана в 1973 году. В сентябре прошлого года музыканты объявили, что проведут прощальный тур летом 2019-го.

Теги: Москва, перекрытие движения, Kiss, концерт, новости РБК
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