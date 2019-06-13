В Москве из-за концерта Kiss перекроют улицы у стадиона «Динамо»

Вечером 13 июня в Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта группы Kiss на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена»). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Если вам в вечерний час пик на север, планируйте маршруты заранее, желательно в объезд», — заявили в ведомстве.

На сайте столичной мэрии уточняется, что с 17:00 до 19:00 и с 21:30 до 23:00 перекроют участки Театральной аллеи и Милицейского переулка. Помимо этого, движение ограничат по крайней правой полосе на участке Ленинградского проспекта от съезда на Московскую аллею до пересечения с Театральной аллеей.

В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» предупредили, что на время проведения концерта в районе станции метро «Динамо» также поменяется схема движения наземного транспорта. Изменения коснутся автобусов «т29», №22, 110, 84, 84к, 105, 105к, 348 и троллейбуса №42, передает агентство «Москва».

Вечером 13 июня на «ВТБ Арене» пройдет концерт Kiss. Американская рок-группа была основана в 1973 году. В сентябре прошлого года музыканты объявили, что проведут прощальный тур летом 2019-го.