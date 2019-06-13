Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов. Местная жительница Людмила Жушева, протестующая с другими активистами на 235 км трассы А-108, сообщила РБК о задержании 8 человек.

«На данный момент задержано 8 человек, одну из женщин увезли на скорой помощи с подозрением на перелом ребер. С утра были только сотрудники ДПС, позже приехали сотрудники ОМОН. В настоящее время осталось 50 человек осталось на акции. Бригадам лесников удалось вырубить 3-4 км просеки», — рассказала она.

Жительница Ликино-Дулево Ольга Басоцкая добавила в разговоре с РБК, что задержания осуществляли сотрудники полиции.

Координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова заявила РБК о 13 задержанных в ходе акций протеста на 235 км трассы А-108 и госпитализации активистки с подозрением на перелом ребра.

«У нас есть такой вид противопожарных мероприятия как расчистка просек. В Ликино-Дулёво мы делаем порядка 15 км ежегодно. И по одной из таких просек местные активисты почему-то посчитали, что мы делаем это незаконно и потребовали у нас дополнительные документы. Мы все документы предоставили, но жители их не восприняли, хотя мы им все объяснили и показали. Они говорят, это без синей печати, без подписи. Мы специально все сделали, им передали, но их почему-то все это не устроило, и они все равно стали выступать против расчистки», — заявил РБК председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.