Прокуратура назвала личность «воскресшего» главаря «банды Цапков»

Похожий на главаря кущевской банды Сергея Цапка человек, чьи фотографии попали на фото после ДТП в Сочи, находится в федеральном розыске за кражу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«Это Виталий Никифоров, уроженец Бишкека, с криминальным настоящим», — заявили в ведомстве. В прокуратуре не уточнили, был ли он задержан.

Как написала ранее «Комсомольская правда», жители Краснодарского края заподозрили, что на фотографии с места аварии, которая произошла в Сочи 4 июня, запечатлен именно главарь банды Цапков. Они посчитали, что лидер ОПГ мог инсценировать свою смерть и попросили прокурора города Игоря Грязнова провести проверку и установить личность человека в кадре.

Банда «Цапков» во главе с Сергеем Цапком действовала в станице Кущевская и соседних районах Краснодарского края с начала 90-х годов. Правоохранительные органы считают, что участники ОПГ причастны к многочисленным убийствам, изнасилованиям, грабежам, хищениям имущества и другим преступлениям.