СМИ узнали о поддержке Минздравом продажи алкоголя в спецмагазинах

СМИ узнали о поддержке Минздравом продажи алкоголя в спецмагазинах

Минздрав поддержал депутатский законопроект о продаже спиртных напитков и табачных изделий только в специализированных магазинах, куда будет запрещен вход лицам, не достигшим 18 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленный ведомством проект официального отзыва на документ.

Документ предполагает запрет на торговлю спиртным и сигаретами в обычных магазинах. Как заявил газете источник в министерстве, по мнению экспертов, «приближенность точек продажи табака и алкоголя к потребителю <…> повышает потребление данных продуктов».

В пресс-службе ведомства заявили, что до определения официальной позиции правительства комментировать законопроект преждевременно.

Замглавы контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Наталия Исаева заявила газете, что ФАС не поддержала законопроект, поскольку меры не повлияют на потребление продукции, но создадут добросовестным участникам рынка дополнительные барьеры.