В Японии автомобиль врезался в группу детей

В Японии автомобиль, за рулем которого находилась пожилая женщина, врезался в группу детей, которые шли с сопровождающим. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел утром, в 10:00 по местному времени в городе Нисиномия в префектуре Хёго. Дети направлялись по тротуару в детский сад (около 3:00 мск). В результате пострадали два ребенка — девочки шести и пяти лет. Их доставили в больницу. Женщину 69 лет, находившуюся за рулем, арестовала полиция. Ее обвиняют в неосторожном вождении.

Как пишет Japan Times, после ряда дорожных инцидентов с участием пожилых людей за рулем, власти Японии изучают возможность ввести дополнительные проверки для престарелых водителей. Автомобилистам в возрасте 75 лет и старше планируют назначать дополнительные тесты для оценки их способности находиться за рулем. Также правительство рассматривает возможность ввести особый тип водительских прав, которые ограничивают возможность использования определенных типов транспортных средств в определенное время и в определенных районах.