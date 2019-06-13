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Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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В Японии автомобиль врезался в группу детей

В Японии автомобиль, за рулем которого находилась пожилая женщина, врезался в группу детей, которые шли с сопровождающим. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел утром, в 10:00 по местному времени в городе Нисиномия в префектуре Хёго. Дети направлялись по тротуару в детский сад (около 3:00 мск). В результате пострадали два ребенка — девочки шести и пяти лет. Их доставили в больницу. Женщину 69 лет, находившуюся за рулем, арестовала полиция. Ее обвиняют в неосторожном вождении.

Как пишет Japan Times, после ряда дорожных инцидентов с участием пожилых людей за рулем, власти Японии изучают возможность ввести дополнительные проверки для престарелых водителей. Автомобилистам в возрасте 75 лет и старше планируют назначать дополнительные тесты для оценки их способности находиться за рулем. Также правительство рассматривает возможность ввести особый тип водительских прав, которые ограничивают возможность использования определенных типов транспортных средств в определенное время и в определенных районах.

Теги: ДТП, Япония
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