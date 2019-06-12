Украинские военные заявили о приближении к Донецку

Украинская 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила заняла новые позиции в поселке Марьинка, продвинувшись тем самым ближе к Донецку, заявил радиостанции «Армия FM» ее пресс-офицер Назар Ильницкий.

По его словам, это произошло за счет того, что украинские солдаты заняли часть так называемой серой зоны, разделяющей позиции ВСУ и Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. Ильницкий объяснил, что это было необходимо, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от жилых домов и «мотивировать бойцов».

Сообщение украинских военнослужащих опроверг Донецкому агентству новостей заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки — нет», — заявил он.

В соответствии с минскими соглашениями линия разграничения проходит по окраине Марьинки. К востоку от поселка начинается Петровский район Донецка — юго-западная часть города.