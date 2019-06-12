В Свердловской области дети подожгли венок у Вечного огня

В городе Серове Свердловской области мальчики шести и семи лет устроили пожар у Вечного огня. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«Дети вытащили ветку из венка, подожгли ее, и она вспыхнула. В результате произошел пожар», — сказал Горелых.

Сообщение о происшествии поступило в полицию днем 11 июня. То, что к пожару имеют отношение дети, выяснилось из видео с камер наблюдения и после опроса местных жителей, отметил Горелых.

На видеозаписи, опубликованной РЕН ТВ, дети пинают один из венков, имитируя игру в футбол. После они с помощью ветки подожгли искусственные цветы и начали раздувать огонь. Когда пошел дым, дети убежали.

Полиция начала проверку, по итогам которой на родителей мальчиков могут завести административное дело по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию). Как уточнил РЕН ТВ Горелых, родители детей не состоят на учете.