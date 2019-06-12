Путин вручил премии за достижения в науке и культуре

Президент Владимир Путин 12 июня вручил государственные премии за достижения в науке и культуре в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Расшифровка его речи на церемонии опубликована на сайте Кремля.

Премию в области науки и технологий за 2018 год присудили физикам Валерию Митрофанову, Владиславу Пустовойту и Ефиму Хазанову. Как отметил Путин, их группы создали сверхчувствительные приборы, которые позволили впервые зафиксировать слияние двух черных дыр на расстоянии свыше 1 млрд световых лет и тем самым доказать существование гравитационных волн.

Еще одну премию в области науки и технологий получили Владимир Порханов, Владимир Паршин, Владимир Харченко. Ее вручили за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции профилактики и снижения смертности у пациентов с заболеваниями трахеи. Результаты их работы, сказал Путин, позволили прежде всего наладить профилактику и реабилитацию пациентов после сложнейших операций.

За выдающийся вклад в востоковедение (арабистика и исламоведение) получил премию Виталий Наумкин. Госпремию в области литературы и искусства получил Павел Басинский за вклад в развитие отечественной литературы.

Премии также получили Николай Луганский за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры и Елена Шатковская за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России. За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2018 года наградили Родиона Щедрина.