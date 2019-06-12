В Сенегале умер российский посол Крюков

Посол России в Сенегале и Гамбии (по совместительству) Сергей Крюков умер в Дакаре 11 июня на 60-м году жизни, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Причины смерти дипломата не уточняются.

Дипломатическая карьера Крюкова началась в 1982 году, сразу после окончания им факультета международных отношений МГИМО. С 2011 года он работал директором департамента Африки МИД России. Был послом России в Малави и Зимбабве. С 2014 года Крюков занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству.