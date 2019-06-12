Умер сыгравший в «Санта-Барбаре» актер Джим МакМуллан

Американский актер Джим МакМуллан умер в возрасте 82 лет, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу Хелен.

По ее словам, у актера были осложнения из-за бокового амиотрофического склероза. Он умер в своем доме в Калифорнии.

По образованию МакМуллан был архитектором. Его актерская карьера началась после поездки в Голливуд к другу, где он встретился с драматургом Уильямом Инджем. Он принял участие в кинопробах, после чего Universal Pictures предложила ему контракт.

За время своей карьеры МакМуллан снялся в сериалах «Даллас», «Молодые и дерзкие» и «Секретный агент Макгайвер». В 1992 году он снимался в «Санта-Барбаре» (сыграл в четырех сериях). Также он сыграл в фильме «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба».