Семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в Нижнем Тагиле

Семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в Нижнем Тагиле

Семья из трех человек с маленьким ребенком погибла в результате пожара под Нижним Тагилом. Об этом РБК рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, информация о пожаре поступила в полицию в 07:00 (05:00 мск) в среду.

«Погибли муж, жена и ребенок 2015 года рождения, сын. Скорее всего, люди погибли от того, что надышались едким дымом», — подчеркнул он.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Горелых добавил, что возможны и другие варианты. В настоящий момент проводится судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

О том, что в коллективных садах вблизи станции Анатольская под Нижним Тагилом при пожаре погибла семья, ранее сообщал местный портал URA.RU.