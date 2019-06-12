Uber запустит воздушное такси в США и Австралии

Американская компания Uber запустит услугу Uber Air (воздушное такси) в австралийском городе Мельбурн. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление компании.

По данным издания The Guardian, воздушное такси запустят еще в двух американских городах — Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Отмечается, что Мельбурн обошел города Бразилии, Франции, Индии и Японии, которые также рассматривались для запуска нового сервиса. В компании уточнили, что испытательные полеты начнутся уже в 2020 году, полномасштабный коммерческий запуск запланирован на 2023 год.

Так, пассажиры будут перемещаться с крыши на крышу по сети посадочных площадок под названием «Skyports». Сервис будет работать с помощью приложения Uber. Воздушное такси будет совершать вертикальные взлет и посадку.

Представитель Uber подчеркнул, что Uber Air поможет сократить пробки, которые обходятся австралийскому бюджету в $16,5 млрд в год. Эксперт RMIT University Мэтью Марино сказал, что воздушное такси потенциально безопаснее, чем беспилотные автомобили.