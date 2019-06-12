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Дроздов объяснил свой уход из передачи «В мире животных»

Телеведущий и биолог Николай Дроздов намерен продолжить вести сотрудничество с передачей «В мире животных». Об этом он сообщил «РИА Новости».

Он пояснил, что будет занимать должность советника и соратника передачи на добровольных и общественных началах. По словам бывшего ведущего «В мире животных», он около года не снимался в новых выпусках.

Ранее Дроздов в интервью «Комсомольской правде» сообщил об уходе из передачи «В мире животных», которую он вел более 40 лет. Программа впервые вышла в эфире в 1977 году. С 2016 года она выпускается на телеканале «Карусель».

На данный момент основным местом работы Дроздова является географический факультет МГУ имени Ломоносова.
 

Теги: Николай Дроздов, телевидение, телеведущий
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