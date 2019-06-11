Экспорт легковых машин из России увеличился на треть

Экспорт легковых машин из России увеличился на треть

Экспорт легковых автомобилей из России в январе—апреле 2019 года вырос на 29,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Статистика ФТС показывает, что количество экспортируемых легковых автомобилей составило 33,3 тыс., их стоимость — $454,4 млн, которая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 26,8%.

Экспорт грузовиков вырос на 7,7%, до 4,1 тыс. Цена составила $102,8 млн (плюс 26,5% в годовом выражении).

В феврале в Минпромторге заявили, что экспорт автомобилей и компонентов из России в 2018 году принес $3,4 млрд. Основными рынками сбыта остаются Белоруссия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Алжир, Чешская Республика, Куба, Латвия.