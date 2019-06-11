Блогера Мэддисона освободили от условного наказания за экстремизм

Тушинский районный суд Москвы освободил блогера Илью Мэддисона (Давыдова) от условного наказания за экстремизм в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК РФ, заявили РБК в пресс-службе Тушинского районного суда.

«Он подал заявление о приведении приговора, который был установлен в отношении него, в соответствие с действующим законодательством. И это ходатайство было удовлетворено», — сказали в пресс-службе. Там также уточнили, что ходатайство о снятии или погашении судимости не заявлялось.

В 2017 году против Мэддисона возбудили дело из-за видеозаписи «Шутка про Коран», снятой в 2012 году. В СК сочли, что этот материл содержит действия или высказывания, направленные на унижение человека по религиозному признаку. По словам блогера, ему поступали угрозы от недовольных роликом россиян, из-за чего он закрыл свои соцсети и скрывался. В июле суд в Москве приговорил его к полутора годам условно.